У енергосистемі є резерв потужності, планується експорт до Молдови – Міненерго

У енергосистемі України станом на 31 грудня дефіциту електроенергії немає, у резерві – чотири блоки ТЕС, уночі планується експорт до Молдови, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

«У резерві є чотири блоки ТЕС, які можуть бути включені в роботу у разі потреби. Енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються», – зазначили у відомстві.

У Донецькій області, за даними Міністерства, енергетики, частково заживили ТЕС, яку напередодні масовано обстріляли російські війська.

Через удар сил РФ по прифронтовій ТЕС пошкоджень зазнала повітряна лінія 110 кВ. Бригада енергетиків, яка її ремонтувала, потрапила під обстріл. Минулося без постраждалих.

У Міненерго зазначають, що у Чернігівській області внаслідок обстрілів сил РФ пошкоджені повітряні лінії обленерго 10 кВ, що призвело до одночасного відключення понад 3800 споживачів у 9 населених пунктах.

Імпорт електроенергії запланований в обсязі 11 600 МВт/год.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Україна очікує ймовірних російських атак і цього опалювального сезону. Поки що масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було. Українська ППО збиває більшість ракет і безпілотників російської армії.