Міненерго: через негоду знеструмлений 181 населений пункт, дефіциту електрики немає

В Україні дефіциту електроенергії немає, потреби споживачів покриваються внутрішньою генерацією та комерційним імпортом, повідомляє Міністерство енергетики.



«Також уночі на запит польської сторони, у якої виникли надлишки електроенергії, Україна допомогла енергосистемі сусідньої країни, прийнявши електроенергію обсягом 1500 МВт*год з 3-ї до 8-ї години ранку», – йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначають, що у короткостроковий аварійний ремонт переведено корпус одного з блоків ТЕС. Також через технічні проблеми внаслідок бойових дій відключена лінія ПЛ 35 кВ в Донецькій області. Через бойові дії залишається без напруги шахта в Донецькій області.

Крім того, через негоду без світла залишається 181 населений пункт у трьох областях, додають у Міненерго.

Напередодні повідомлялося, що в Україні через негоду знеструмлені близько 400 населених пунктів у п’яти областях.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Україна очікує ймовірних російських атак і цього опалювального сезону. Поки що масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було.