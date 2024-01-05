Буданов заявив про тяжке поранення «досить знакової особистості» під час рейду ГУР у Бєлгородській області

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що під час спецоперації українських розвідників на території Бєлгородської області Росії було тяжко поранено «досить знакову особистість».

«Що такого цікавого можу сказати, не розкриваючи подробиць: один із дуже тяжко поранених був досить знаковою особистістю. Одразу ж запросили вертоліт для його евакуації прямо на Москву», – сказав Буданов в ефірі телемарафону ввечері 5 січня.

Інші подробиці він повідомляти відмовився.

Буданов заявив, що згаданий рейд є «звичайною операцією» для ГУР.

«У нас відкрита війна, і нема чому тут дивуватися. Той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримає її у себе, що, зрештою і відбувається», – сказав він.

Раніше ГУР повідомило, що його спецпризначенці провели спецоперацію у Бєлгородській області Росії «у зв’язку з почастішанням випадків диверсій із боку росіян і заради захисту цивільних українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону і страждають від атак агресора».

За даними ГУР, українські розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувалися загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт.

«Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї і мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих і поранених окупантів уточнюється», – йшлося в повідомленні.

Коли саме була проведена операція – у ГУР не уточнювали. Редакція наразі не може перевірити наведену інформацію з незалежних джерел.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Українське командування обстріли не коментує.