У ГУР заявили про проведення спецоперації у Бєлгородській області РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що його спецпризначенці провели спецоперацію у Бєлгородській області Росії «у зв’язку з почастішанням випадків диверсій із боку росіян і заради захисту цивільних українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону і страждають від атак агресора».

«Відповідно до здобутих розвідданих, на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво окупаційної армії РФ запланувало перевірку через невдоволення й скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби. Перед приїздом московських «ревізорів» рядові загарбники заметушилися ― стали проводити активні інженерні роботи. Щоби завдати ворогу втрат і погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР МО України спланували і здійснили спецоперацію», – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, українські розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувалися загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт.

«Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї і мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих і поранених окупантів уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Коли саме була проведена операція – у ГУР не уточнюють. Редакція наразі не може перевірити наведену інформацію з незалежних джерел.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Українське командування обстріли не коментує.