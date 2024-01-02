У Бєлгороді є загиблий і поранені під час третьої за день повітряної тривоги – влада

У російському місті Бєлгород, розташованому за 40 кілометрів від Харкова, одна людина загинула під час третьої упродовж доби 2 січня повітряної тривоги. Як повідомив губернатор Вʼячеслав Гладков, загинув чоловік, який під час обстрілу їхав у машині, поруч із автомобілем розірвався снаряд.

Ще чотири людини постраждали поблизу авторинку в Бєлгороді. Двох забрала швидка допомога – у чоловіка та жінки осколкові поранення, їх оглядають лікарі обласної клінічної лікарні. Двоє постраждалих чоловіків від госпіталізації відмовилися, розповів Гладков.

Пʼяту постраждалу доставлено до травмпункту з пораненням руки. За словами губернатора, жінка їхала в автобусі, на дах якого впав уламок. Крім того, пошкоджено кілька будинків у приватному секторі, чотири автомобілі та автобус.

Раніше Гладков повідомляв про двох постраждалих під час двох попередніх атак на Бєлгород 2 січня. Міністерство оборони РФ заявило, що всього впродовж дня в Бєлгородській області було збито 17 ракет.

Унаслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і столичній області, ще одна в Харкові. Понад 100 людей постраждали.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.