У російському Бєлгороді тричі оголошували повітряну тривогу, постраждали двоє людей – влада

У російському обласному центрі Бєлгород, розташованому за 40 кілометрів від українського Харкова, триває третя упродовж доби повітряна тривога, повідомив губернатор Вʼячеслав Гладков.

Російське міністерство оборони заявило, що засоби ППО збили девʼять ракет реактивної системи залпового вогню «Вільха» над Бєлгородською областю.

Близько 12-ї години дня (це 11:00 за Києвом) засоби ППО, за даними міністерства, збили чотири ракети реактивної системи залпового вогню «Вільха». Пізніше російська ППО знищила ще пʼять ракет на підльоті до Бєлгорода, повідомляє офіційна інформагенція ТАСС.

Як повідомив губернатор регіону Вʼячеслав Гладков, під час першої атаки постраждав чоловік, у якого осколкові поранення рук та ніг, його госпіталізували. Під час другої атаки постраждала жінка, у неї рвана рана лівої кисті, їй надали медичну допомогу на місці.

У Бєлгороді уламками пошкоджене торгове приміщення та кілька автомобілів.

Унаслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і столичній області, ще одна в Харкові. Понад 100 людей постраждали.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.