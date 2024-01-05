Міноборони РФ заявило про відбиття атаки «української ракети» на Крим

Російське Міністерство оборони 5 січня заявило про спробу атаки ракетою «Нептун» по території Криму, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За заявою відомства, її збили в північно-західній частині Чорного моря.

«Дежурними засобами ППО українська ракета була виявлена та знищена над північно-західною частиною акваторії Чорного моря», – йдеться в повідомленні.

Як стверджується, атака відбулася о 12:30 за московським часом (11:30 за Києвом). У цей час було оголошено повітряну тривогу в окупованому Севастополі. То була вже друга сирена за день.

Українське командування не коментувало цю заяву.

Раніше, 4 січня, Міністерство оборони Росії заявило про нібито «знищення та перехоплення» 37 українських безпілотників. Як стверджувала російська сторона, 36 БПЛА нібито збили над окупованим Кримом, ще один над територією Краснодарського краю.

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Також російські медіа з посиланням на Міноборони РФ писали про нібито збиття над Бєлгородською областю 10 українських ракет реактивної системи залпового вогню «Вільха». Місцева влада повідомила про поранення двох людей.

Перевірити дані про збиття безпілотників чи наслідки атаки з незалежних джерел наразі неможливо.

Ввечері 4 січня в соцмережах повідомляли про звуки вибухів в окупованому Криму, російських Бєлгороді і Новоросійську.

Раніше того ж дня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що в Севастополі було чути близько 10 вибухів після оголошення повітряної тривоги. Згодом управління стратегічних комунікацій Збройних сил України заявило, що українські військові вдень 4 січня уразили командний пункт з’єднання російських військ поблизу Севастополя в окупованому Криму.

Окупований Росією Крим останнім часом досить регулярно зазнає ударів з боку України. Наприкінці грудня в бухті Феодосії внаслідок одного з ударів був знищений російський десантний великий корабель «Новочеркаськ».