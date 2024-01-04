СБУ оголосила підозру соратниці Аксьонова

Служба безпеки України заочно оголосила підозру заступниці голови створеного Росією комітету молодіжної політики в окупованому Криму Ані Григорян, повідомили в пресслужбі відомства.

Як йдеться у повідомленні СБУ, вона «готує дітей з Криму до війни з Україною».

«На цю «посаду» її призначили за особистої протекції гауляйтера Аксьонова у листопаді 2022 року для масового нав’язування кремлівської пропаганди серед підростаючого покоління. Перебуваючи у лавах загарбницького «уряду», Григорян публічно закликає кримських школярів готуватися до війни проти України і вступати до російських військових училищ. Також фігурантка очолює так званий «центр військово-патріотичного виховання «Авангард», який створено окупантами на території півострова», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ підозрюваній інкримінують «колабораційну діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, зокрема в окупаційній адміністрації агресора».

У СБУ відзначили, що оскільки фігурантка перебуває на окупованій території України, тривають заходи для притягнення її до відповідальності.

Григорян звинувачень на свою адресу не коментувала.

Про масову мілітаризацію дітей у Криму правозахисники заявляють протягом майже дев’яти років, протягом яких півострів анексований Росією.

Раніше стало відомо, що прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя підозрює 155 жителів окупованого Криму в колабораційній діяльності.

Представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що «одним із пріоритетних завдань України після деокупації Криму стане виявлення і притягнення до відповідальності тих, хто сприяв російській анексії півострова».

За її словами, ті, хто вчиняв злочини проти людяності і воєнні злочини, порушував права людини і вчиняв злочини, визначені як геноцид, мають бути притягнуті до відповідальності.