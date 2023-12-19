За весь час окупації Криму Росія призвала до своєї армії понад 44 тисячі кримчан – Ташева

З початку анексії в Криму до лав російської армії призвали 44 500 місцевих жителів, також зафіксовано близько 500 випадків кримінальних проваджень через «ухилення» від призову. Про це заявила представниця президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева під час пресконференції, присвяченої результатам діяльності відомства за 2022-2023 роки, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«497 випадків кримінальних проваджень проти людей, які нібито є такими, що ухиляються на території півострова. Власне, 185 із цієї загальної кількості, тобто це 37%, притягнули до відповідальності... Тобто люди намагаються уникнути незаконного призову та, відповідно, за це потім вони притягуються до відповідальності», – зазначила вона.

Крім того, представництво президента відслідковує поховання та видачу земельних ділянок на півострові, щоб зрозуміти приблизну кількість людей, мобілізованих після початку повномасштабного вторгнення.

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«У тому числі щодо мобілізованих ми можемо стежити за видачею земельних ділянок. Тому що там, за рішенням окупаційної адміністрації, особа, яка мобілізується, може потім претендувати на певні пільги або на земельні ділянки. Таким чином ми можемо говорити про приблизну кількість мобілізованих», – додала Ташева.

Раніше представництво президента України в Автономній Республіці Крим повідомляло, що в анексованому Криму понад 750 учасників війни проти України отримали безкоштовні земельні ділянки.

Крим.Реалії представили проєкт «Тиха депортація» – фільм про те, як кримських татар витісняють із Криму. Герої стрічки розповіли свої життєві історії, як вони залишили анексований Росією півострів, що пережили, чому не мали вибору залишитися, де і як живуть зараз і чи зможуть повернутися до Криму.