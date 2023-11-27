Понад 57 тисяч росіян попросили притулку у США після вторгнення РФ в Україну – прикордонники

Понад 57 тисяч росіян-прохачів притулку перетнули кордон США у період від жовтня 2022 року до 30 вересня 2023 року, що вчетверо більше, ніж за цілий 2021 рік. На це звертає увагу телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки») і наводить дані прикордонного управління США.

Якщо в 2021 році кордони США перетнули 13240 громадян Росії, то в 2022-му число росіян, що шукають притулок в США, дійшло до 36 271 людини.

Найбільший приплив росіян у США в американському прикордонному відомстві зафіксували у листопаді та грудні 2022 року – тоді кордони країни перетнули, відповідно, 6931 та 9227 громадян РФ.

З січня 2023 року приплив біженців із Росії почав поступово спадати: якщо у першому місяці цього року кордон США перетнули 5805 росіян, то у вересні – 2906 російських громадян.

Серед основних причин, через які росіяни просили притулок у США, – мобілізація, переслідування з політичних мотивів і незгода з політикою влади щодо України.

За даними Росстату, за минулий рік із Росії виїхало понад 24 мільйони людей. Це майже на три мільйони більше, ніж за 2021 рік. Статистика охоплює цілі – від туристичних та ділових поїздок до зміни постійного місця проживання. Офіційно зміну постійного місця проживання вказують одиниці.