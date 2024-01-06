Зведення Генштабу ЗСУ: за добу відбулось понад 60 бойових зіткнень

За добу на фронті відбулось 62 бойових зіткнення. Сили оборони продовжують «заходи із розширення плацдарму» на лівому березі Дніпра у Херсонській області та відбивають атаки в районі Бахмуту й Авдіївки у Донецькій області, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 6 січня.

За даними ЗСУ, на Авдіївському напрямку українські захисники «продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку». Військові «тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат» – Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки сил РФ у районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

«На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Зокрема, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій»,– кажуть у Генштабі ЗСУ.

Крім того, за даними українських військових, протягом 5 січня авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу та одному пункту управління сил РФ.

«Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника»,– підсумували у Генштабі ЗСУ.