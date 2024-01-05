«Росія веде свою гру» – Буданов пояснив, чому «азовці» не потрапили на останній обмін

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував зауваження щодо того, що під час останнього обміну полоненими з Росією не було звільнено жодного представника «Азову».

«Росія веде свою звичну гру, вона намагається розіграти карту, скажімо так, соціально складних у їхньому розумінні верств нашого населення, до яких можна віднести питання «Азову». Тому що натягнуто дуже сильно це питання, в суспільстві сприймається дуже болісно. І вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь щодо дестабілізації нашої країни. Це не так», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Буданов нагадав, що навіть командирів полку «Азов» повернули в Україну, хоча, за його словами, у це «ніхто не вірив і вважав нереальним» .

«Але факти говорять самі за себе. І з часом будуть витягнуті всі. Але ще раз хочу наголосити: перше – ніхто нам нічого не винен, як і ми їм; друге – ми перебуваємо в стані відкритої війни. Це складне питання. Кожен обмін – це окрема операція, суто операція. Тут використовуються абсолютно всі важелі. Я не буду розкривати форми і методи, але ще раз хочу сказати – нічого спільного з цивілізованою роботою в цьому немає», – додав керівник ГУР.

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Після великого обміну полоненими командир «Азову» Денис Прокопенко («Редіс») заявив, що з російського полону 3 січня не повернули жодного «азовця».

«0». Саме стільки бійців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ, які стояли в авангарді Сил Оборони України в боях за Маріуполь, повернулись сьогодні з полону під час найбільшого обміну з моменту повномасштабного вторгнення», – написав він у фейсбуці.

За його даними, понад 900 бійців, які обороняли Маріуполь, досі перебувають в російському полоні.

Україна і Росія 3 січня повідомили про перший за близько пів року великий обмін полоненими. Київ зміг повернути 230 військових і цивільних.

Досі найбільшим одночасним обміном військовополоненими був обмін 215 захисників, які були звільнені 22 вересня 2022 року.

Тим часом, Міноборони Росії повідомило, що 3 січня повернуло 248 російських військовослужбовців, які брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова уточнила, що 75 російських військовослужбовців повернули без обміну. Російська агенція РИА «Новости» з посиланням на джерело повідомила, що цих військовослужбовців Україна повернула як «компенсацію» за повернення у липні минулого року п’ятьох українських командирів, які керували обороною «Азовсталі», в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону.