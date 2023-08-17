Бригада «Азов» повернулася на фронт – НГУ

Бригада спеціального призначення «Азов» повернулася на фронт, повідомив 17 серпня виконувач обов’язків директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

«Легендарна бригада спеціального призначення «Азов» відновилася і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва», – цитує його слова Military Media Center.

За словами Уршаловича, бійці «Азова» «утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі й техніці».

Полк «Азов» навесні 2022 року протягом майже трьох місяців тримав оборону на заводі «Азовсталь» у Маріуполі. У травні захисники «Азовсталі» за наказом командування вийшли із території заводу. У полоні у російських військових опинилося понад дві тисячі українських військових, які захищали Маріуполь, значна частина з них служила в полку «Азов».

З вересня минулого року кілька сотень бійців «Азова» повернули в Україну в рамках обмінів полоненими. Серед них – командування полку. Пізніше з’ясувалося, що для їхнього обміну Україна передала Росії кума Володимира Путіна, проросійського політика Віктора Медведчука. В Україні Медведчук перебував під арештом за звинуваченням у держзраді.

На початку липня п’ятеро командирів «Азова»: Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега, – які після обміну перебували в Туреччині, повернулися до України.

Москва заявила, що повернення в Україну з Туреччини командирів «Азовсталі» нібито є «порушенням домовленостей щодо обміну полоненими».