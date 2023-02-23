Помер комбат «Азова» Олег Мудрак. Він брав участь в обороні Маріуполя і був у російському полоні

Помер командир 1-го батальйону полку «Азов» Олег Мудрак, який кілька місяців провів у російському полоні, повідомив 22 лютого в інстаграмі його племінник Данило.

«Мудрак Олег Васильович – майор, герой, залізна людина, мій дядько, мій брат, моя опора, моя гордість, мій маяк і приклад характеру! Він горів цим життям, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо», – написав він.

Причин смерті він не вказав. Дружина командира «Азова» Дениса Прокопенка Катерина виклала в інстаграм сторіз, де йдеться про те, що у 35-річного Мудрака зупинилося серце.

Олег Мудрак брав участь в обороні Маріуполя, який від початку березня 2022 року перебував в російській облозі. Бійці полку «Азов» й інших українських підрозділів тоді виявилися заблокованими на комбінаті «Азовсталь». Торік у травні він потрапив до російського полону. Йому вдалося пережити вибухи в колонії у Оленівці, внаслідок яких загинули щонайменше 50 українських військовополонених з «Азовсталі».

Фото Мудрака – до та після полону – публікував на своїй сторінці у твітері журналіст Станіслав Асєєв.

16 травня перших бійців з «Азовсталі» було доставлено на окуповану територію Донбасу. 21 травня Міноборони РФ заявило, що комбінат перейшов під контроль російських військ.

Стверджувалося, що загалом у полон здалися 2439 українських військових, які перебували на території заводу.

У вересні внаслідок обміну військовополоненими між Україною та Росією серед інших був звільнений і Олег Мудрак.