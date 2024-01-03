«Великий обмін полоненими». Київ повідомив про повернення понад 200 військових і цивільних

Україна і Росія повідомили про перший за близько пів року великий обмін полоненими. Зокрема, Київ заявив про повернення понад 200 військових і цивільних.

«Наші – вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь і «Азовсталь», – написав у телеграмі президент Володимир Зеленський.

«Великий обмін полоненими… Важкий обмін після тривалої паузи. Це результат, який дався великими зусиллями команди. Ворог тримав у полоні цивільних викладачів, а також поліцейського, який до останнього лишався в Маріуполі, розвозив гуманітарну допомогу людям», – додав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що загалом сьогодні звільнено 230 українців.

«2024 рік дав старт 49-му обміну. І нині вже 2828 захисників удома», – написав Лубінець у фейсбуці.

За його словами, далі на звільнених чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів, карток і реабілітація.

«Вкотре декларуємо, що Україна прагне повернути усіх своїх громадян додому і продовжує працювати заради цього», – додав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими зауважив, що нинішній обмін є найбільшим за час повномасштабного вторгнення.

«Додому повертаються 230 захисників. Серед них представників Збройних сил України – 130 (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі», – йдеться в повідомленні.

У штабі уточнили, що серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти і мали статус «пошук особи» (48 оборонців).

«Більшість звільнених – чоловіки (225), п’ятеро жінок. До рядового і сержантського складу належать 213 осіб, одинадцятеро – офіцери. Після виснажливих місяців полону повернулася, зокрема, бойова медикиня зі складу 36 ОБрМП. Перебуваючи у неволі, вона принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання», – зазначили в штабі.

Там висловили подяку Об’єднаним Арабським Еміратам «за активну участь у реалізації цього обміну».

Досі найбільшим одночасним обміном військовополоненими, який відбувся у чотирьох країнах, вважався обмін 215 захисників, які були звільнені 22 вересня 2022 року, уточнили в штабі.

Тим часом, Міноборони Росії повідомило, що 3 січня повернуло 248 російських військовослужбовців, які брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Наприкінці листопада представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода Ранок») повідомив, що Росія зупинила обмін військовополоненими з Україною.

За його словами, якщо на початку року Україна повертала від 100 до 300 українських захисників щомісяця, то в серпні був останній обмін, коли повернулися 22 оборонців.

У координаційному штабі висловлювали сподівання, що міжнародний тиск допоможе у цій ситуації.