Лубінець: від серпня відбувалися «польові» обміни полоненими між Україною і РФ

Від серпня цього року обміни полоненими між Україною і Росією відбуваються як «польові» безпосередньо на лінії зіткнення, публічно інформацію про них не розголошують, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Це так звані польові обміни, які публічно не показуються, які відбуваються безпосередньо на лінії зіткнення. Як правильно, це робиться військовими частинами, які воюють одна проти одної», – сказав омбудсмен в ефірі телемарафону 27 грудня, додавши, що ці обміни проходять максимально швидко, без будь-яких попередніх умов.

Він не уточнив, скільки полонених Україні вдалося звільнити таким чином.

Наприкінці листопада представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода Ранок») повідомив, що Росія зупинила обмін військовополоненими з Україною.

За його словами, якщо на початку року Україна повертала від 100 до 300 українських захисників щомісяця, то в серпні був останній обмін, коли повернулися 22 оборонців.

У координаційному штабі висловлювали сподівання, що міжнародний тиск допоможе у цій ситуації.

За даними української влади, станом на 17 листопада 2023 року було відомо, що у російському полоні перебувають 4337 українців. З них – 3 574 військових і 763 цивільних. Це ті люди, перебування у російському полоні яких вдалося встановити.