У ЗСУ пояснили, чому російські військові групами здаються у полон

Російські окупанти «все частіше» відмовляються брати участь у штурмових діях на фронті, розповів в ефірі телемарафону речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

«Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях. Зокрема, це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу ЗС РФ. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців», – каже Штупун.

За його словами, за останні три доби одну групу з шести російських військових ЗСУ взяли у полон у «недовготривалому бою». А ще одна «майже така ж по кількості здалася в взагалі без бою», уточнив Штупун.

«Як кажуть, вийшли на голос буквально після кількох пострілів у повітря», – додав речник.

Штупун зазначив, що «одна з причин чому росіяни здаються у полон – нелюдське ставлення до них з боку командування».

«Тому, що за відмову йти у безглузді штурми чи за якісь інші провини офіцери їх роздягають до гола, це взимку, саджають у такому вигляді у «холодні ями», б’ють і погрожують розстрілом», – розповів речник.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив на початку грудня, що Росія заблокувала обмін військовополоненими.

За даними української влади, станом на 17 листопада 2023 року відомо, що у російському полоні перебувають 4 337 українців. З них – 3 574 військових і 763 цивільних. Це ті люди, перебування у російському полоні яких вдалося встановити. Востаннє обмін військовополоненими відбувся у серпні 2023 року. Тоді Україна повернула 22 військових.