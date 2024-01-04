Обмін 2024. Чому в РФ наголошують, що росіян було звільнено більше, ніж українців?

Як Росія прийшла на діамантовий ринок Антверпена, і як її тепер будуть звідти виводити

Діаманти з Росії – більше не «найкращі друзі дівчат», принаймні у Європі після 24 лютого 2022 року. Але це якщо жінки точно знають, що на прикрасі, яку вони тримають у руках, немає каміння російського походження.