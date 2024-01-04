Обмін 2024. Чому в РФ наголошують, що росіян було звільнено більше, ніж українців?

- 230 українців повернулися з полону після найбільш масштабного обміну між Україною та Росією. Серед них – захисники Зміїного та Маріуполя. Чому в Росії наголошують, що росіян було звільнено більше, ніж українців? Чи справді Росія обміном хоче «відбілити» свій імідж через неналежне поводження з полоненими? Чому посередником були Об’єднані Емірати? Розпитаємо Андрій Юсова з ГУР і родича звільненого з полону вояка.
- Речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі каже, що в Америки вже закінчились гроші на військову допомогу Україні. Останній транш у 250 мільйонів був виділений в кінці грудня, але без рішення Конгресу США тепер фінансування вже не буде. Як діятиме Білий дім і Київ? І на тлі підготовки до президентських виборів у США міністр Дмитро Кулеба каже, що Дональд Трамп не страшний для України – «просто треба мати до нього підходи»…
- Що очікує гривню і загалом українську економіку в 2024 році? Гривня нині потроху здає позиції щодо долара, але чи зупиниться ця тенденція на тлі того, що українці масово скуповують долари? Як уряд платитиме зарплати і пенсії, коли заблокована фінансова допомога від США та ЄС? І як на економіку вплине мобілізація?
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