Лубінець сподівається, що Київ найближчими тижнями знову зможе провести обмін військовополоненими

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив сподівання, що найближчими тижнями Україна знову зможе провести обмін військовополоненими.



«Я сподіваюсь, що в цьому році цей процес обміну покаже системність. Я сподіваюсь, що протягом найближчих тижнів ми знову зможемо порадувати героїв поверненням додому. Але не забуваємо, з ким ми воюємо, вони підступно ведуть перемовини – ніхто не знає, коли вони знову зможуть обірвати цей процес повернення. Але те, що залежить від України, ми робимо абсолютно все можливе», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, нинішньому обміну передував складний процес.

«Він був ускладнений тим, що Російська Федерація, на мою думку, зайняла позицію не проводити обмін військовополонених, заблокувати процес повернення і цивільних заручників задля того, щоб максимально пробувати підірвати ситуацію в Україні зсередини», – заявив Лубінець.

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Омбудсмен зазначив, що Україна намагалася залучити нових партнерів для розблокування процесу повернення військовополонених.

«Сьогодні нам це вдалося. Були долучені ОАЕ. З Москальковою я постійно порушував питання розблокування. Вона також вплинула на те, щоб відбулося повернення наших героїв», – додав він.

Україна і Росія 3 січня повідомили про перший за близько пів року великий обмін полоненими. Київ зміг повернути 230 військових і цивільних.

Досі найбільшим одночасним обміном військовополоненими був обмін 215 захисників, які були звільнені 22 вересня 2022 року

Тим часом, Міноборони Росії повідомило, що 3 січня повернуло 248 російських військовослужбовців, які брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова уточнила, що 75 російських військовослужбовців повернули без обміну. Російська агенція РИА «Новости» з посиланням на джерело повідомила, що цих військовослужбовців Україна повернула як «компенсацію» за повернення у липні минулого року п'ятьох українських командирів, які керували обороною «Азовсталі», в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону.