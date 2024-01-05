У Києві сапери знешкодили бойову частину російської ракети «Кинджал» – ДСНС

У Києві сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети «Кинджал».



Як повідомляє пресслужба ДСНС, піротехніки працювали у Шевченківському районі Києва.

Вранці 2 січня війська РФ здійснили чергову масовану атаку України, застосувавши майже сотню ракет. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, тоді сили ППО, серед іншого, збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

Унаслідок масованої атаки РФ загинули щонайменше шестеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще двоє – в Харкові, 130 людей постраждали.