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У Києві сапери знешкодили бойову частину російської ракети «Кинджал» – ДСНС

Під час підготовки до знешкодження бойової частини російської аеробалістичної гіперзвукової ракети «Кинджал», яку було збито над столицею України. Київ, 5 січня 2024 року
Під час підготовки до знешкодження бойової частини російської аеробалістичної гіперзвукової ракети «Кинджал», яку було збито над столицею України. Київ, 5 січня 2024 року

У Києві сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети «Кинджал».

Як повідомляє пресслужба ДСНС, піротехніки працювали у Шевченківському районі Києва.

Вранці 2 січня війська РФ здійснили чергову масовану атаку України, застосувавши майже сотню ракет. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, тоді сили ППО, серед іншого, збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

Унаслідок масованої атаки РФ загинули щонайменше шестеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще двоє – в Харкові, 130 людей постраждали.

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