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Війська РФ вночі обстріляли Покровськ, є постраждалі – місцева влада

Покровськ після російського обстрілу, архівне фото
Покровськ після російського обстрілу, архівне фото

Російські війська вночі обстріляли Покровськ, є постраждалі, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто, влучили в адмінбудівлю. Горять гараж та автомобілі. За попередньою інформацією, під завалами людей немає, однак є постраждалі», – написав він у телеграмі.

Точні наслідки російських ударів встановлюються.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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