Генштаб повідомив про 56 бойових зіткнень на фронті за добу

Протягом доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень, українські військові відбили атаки російських сил на п’ятьох напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

«Загалом ворог завдав три ракетних і 16 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах… Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, українські військові відбили російські атаки на Куп’янському (7), Бахмутському (3), Авдіївському (19), Мар’їнському (15), Херсонському (10) напрямках.

Раніше сьогодні розвідка Великої Британії, оцінюючи ситуацію на фронті, заявила, що минулого тижня наземні бої в Україні, як і раніше, характеризувалися або «статичною лінією фронту», або «дуже поступовим локальним просуванням російських військ на ключових ділянках».

Як наголошується у зведенні, у районі Куп’янська «західна група військ Росії продовжує проводити великомасштабну, але безрезультатну наступальну операцію».

Крім того, за даними британських розвідників, на півночі Донецької області «Україна зберегла стабільну лінію фронту перед невеликими російськими атаками в районі Бахмута».

За даними британської розвідки, наразі тривають «активні бої» за Авдіївку, тоді як російські війська «закріпили успіхи, досягнуті наприкінці грудня 2023 року навколо Мар’їнки, де вони нарешті просунулися до західної околиці міста після 9 років боїв у цьому районі».

«На півдні України російські повітряно-десантні війська, швидше за все, досягли мінімального прогресу в новій спробі вибити український плацдарм на східному березі Дніпра в районі села Кринки», – зазначають у Міноборони Британії.