Росія втратила за добу 800 військових, понад 10 артсистем і 7 танків – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 800 людей особового складу за попередню добу, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 6 січня.

Загальні втрати російської армії Генштаб оцінює в приблизно 363 870 військових.

Командування також навело оновлені дані про втрати російської техніки:

танків – 6018 (+7 одиниць за минулу добу)

бойових броньованих машин – 11 158 (+16)

артилерійських систем – 8617 (+13)

РСЗВ – 950 (+1)

засобів ППО – 633 (+2)

літаків – 329

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6787 (+16)

крилатих ракет – 1786

кораблів/катерів – 23

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 478 (+15)

спеціальної техніки – 1317 (+4)

Україна і Росія майже не оприлюднюють інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.