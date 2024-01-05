Сили РФ на лівому березі Дніпра знову почали застосовувати бронетехніку – Гуменюк

Російські військові на лінії фронту поновили застосування бронетехніки, повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«На лівому березі... вони (сили РФ – ред.) наважились знову застосовувати техніку. До цього моменту вони все ж таки дуже на ній економили, оскільки втратили її досить багато. Ми фіксуємо за минулу добу вже їхні спроби просувати диверсійні і штурмові групи за підтримки бронетехніки. Отже, очевидно, що їм вдалося підтягнути туди певні резерви... Вони мали досить суттєві втрати: проводячи 13-19 штурмів на добу, вони зазнавали втрат кожного разу», – зауважила Гуменюк.

За її словами, «впродовж останніх 3 днів фіксувалось по 8-9 штурмів з боку загарбників, цієї доби – 6 штурмів».

«Це свідчить про те, що вони (російські військові – ред.) потребують підтягування резервів, і очевидно, воно там відбуватиметься», – додала речниця.

Коментуючи атаку дронів у ніч проти 5 січня, Гуменюк зазначила, що «російські військові вишукують нові тактики, щоб максимально виснажити українські системи протиповітряної оборони».

«Атака дійсно була складною, і ворог продовжує вишукувати нові тактики для того, щоб максимально виснажити системи ППО, обійти їх.., але ми зі свого боку теж протидіємо і вишукуємо способи ефективного захисту. Цього разу ми спостерігали 2 хвилі, які тривали понад 3 години і понад 4 години відповідно, на початку ночі і всередині вже з переходом у глибокий ранок... І влучання, які відбулись, ми можемо кваліфікувати як дійсно додатковий тиск на населення прифронтових територій», – зазначила речниця.

За її словами, «під час артилерійських обстрілів ворог також націлюється на об’єкти критичної інфраструктури, намагаючись залишити прифронтові території без електрозабезпечення, тепло-, газо- та водопостачання».

Вранці 5 грудня Генеральний штаб ЗСУ звітував про те, що за попередню добу на фронті відбулося 59 бойових зіткнень.

Наприкінці листопада британська розвідка заявляла, що бої поблизу Кринок на лівобережжі Херсонщини, де українські морські піхотинці утримують плацдарм, мають менший масштаб, ніж деякі великі битви війни України і Росії, але російське керівництво вважає їх «дуже проблемними».

У листопаді цього року з’явилися повідомлення про український плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 17 листопада офіційно підтвердило, що українські військові закріпилися на кількох плацдармах на лівобережжі Херсонщини.