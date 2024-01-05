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Сили ППО збили 21 російський ударний дрон в ході нічної атаки

Атаку відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил (архівне фото)
Атаку відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил (архівне фото)

Російські війська випустили 29 дрон-камікадзе по Україні на початку доби 5 січня, повідомило командування Повітряних сил.

За повідомленням, дрони запускали двома хвилями з району Примосько-Ахтарська у Росії та мису Чауда в окупованому Криму. Атаку відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил.

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«Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей», – йдеться в повідомленні.

Командування додає, що російські війська спрямували частину безпілотників по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше голова Херсонської ОВА Олександ Прокудін повідомив про атаку ударних дронів на село Високе в Тягинській громаді вночі проти 5 січня, кілька людей зазнали поранень.

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