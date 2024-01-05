Сили ППО збили 21 російський ударний дрон в ході нічної атаки

Російські війська випустили 29 дрон-камікадзе по Україні на початку доби 5 січня, повідомило командування Повітряних сил.

За повідомленням, дрони запускали двома хвилями з району Примосько-Ахтарська у Росії та мису Чауда в окупованому Криму. Атаку відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил.

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«Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей», – йдеться в повідомленні.

Командування додає, що російські війська спрямували частину безпілотників по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше голова Херсонської ОВА Олександ Прокудін повідомив про атаку ударних дронів на село Високе в Тягинській громаді вночі проти 5 січня, кілька людей зазнали поранень.