Ігнат: Повітряні сили наразі не підтверджують використання Росією балістичних ракет від КНДР

Наразі у Повітряних сил немає даних про те, що Росія вже застосовує проти України балістичні ракети, отримані від Північної Кореї – про це заявив речник Юрій Ігнат у ефірі національного телемарафону 5 січня.

«Заява була відповідна від США. Тому фахівці будуть вивчати певні уламки й тоді вже можна буде казати, чи є такий факт, чи немає. Поки що не можу цього підтвердити», – сказав він.

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Відповідаючи на питання про те, чи буде українській протиповітряній обороні складніше збивати балістичні ракети з Ірану та КНДР, Ігнат припустив, що їхнє озброєння має багато спільного з російським:

«Думаю, що озброєння, яке є в них – беремо ту ж КНДР багато там чого радянського, багато технологій передав ще СРСР. Можливо, навіть ідентичне. Тому очікувати чогось новішого навряд варто. Від того ж таки «Іскандера», можливо, відрізняється чимось, але не надто».

Напередодні Білий дім заявив, що Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети і пускові установки для використання Москвою у війні проти України.

За даними видання The Wall Street Journal, Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану і вже отримує десятки балістичних ракет і пускових установок від Північної Кореї, що викликає «глибоке занепокоєння» в адміністрації президента США.