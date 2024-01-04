У Білому домі підтвердили, що Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети і пускові установки

Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети і пускові установки для використання Москвою у війні проти України, заявив Білий дім 4 січня з посиланням на розсекречені дані розвідки.

Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив журналістам, що Сполучені Штати піднімуть це питання в Раді безпеки ООН.

За словами Кірбі, російські війська випустили принаймні одну з цих балістичних ракет по Україні 30 грудня.

Він також зауважив, що Іран ще не постачав Росії балістичні ракети малої дальності, але Вашингтон вважає, що Росія має намір придбати ракетні системи в Ірану.

Раніше сьогодні видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на неназваних американських чиновників, що Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану і вже отримує десятки балістичних ракет і пускових установок від Північної Кореї, що викликає «глибоке занепокоєння» в адміністрації президента США.

За повідомленням, КНДР вже розпочала поставки для російських військових. Про які саме системи йдеться – видання не уточнює.

У листопаді південнокорейське агентство Ренхап повідомляло з посиланням на високопоставленого представника Комітету начальників штабів, що Пхеньян міг поставити Москві тактичні ракети малої дальності.

На озброєнні Північної Кореї стоять копії радянських ракетних комплексів Р-17. В останній модифікації вони називаються «Хвасон-6», дальність дії оцінюється західними експертами в діапазоні 500 – 1300 км.

Пхеньян демонстрував на парадах ракетні комплекси, відомі під західним позначенням КН-23, схожі на російські комплекси «Іскандер», з передбачуваною дальністю дії близько 700 кілометрів. У 2019 році випробування проходили ракети КН-25, з імовірним радіусом дії 380 кілометрів.

Як пише The Wall Street Journal, Москва намагається отримати від Ірану тактичні ракетні комплекси «Абабіль», заявленою дальністю дії 86 кілометрів. Раніше західні ЗМІ повідомляли про спроби Кремля закупити іранські ракети «Зульфікар» дальністю до 700 кілометрів і «Фатех-110» із радіусом близько 300 кілометрів. Неназваний американський чиновник повідомив газеті, що США стурбовані просуванням Москви в переговорах із закупівель в Ірані.

Повідомлення з’явилися в той час, коли Київ закликає західних партнерів продовжити підтримку, а республіканці в США блокують мільярдну допомогу Україні, яку запитує Білий дім.

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Нещодавно Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявляло, що Північна Корея може стати одним із найважливіших постачальників зброї для Росії поряд з Іраном і Білоруссю.

У британській розвідці зауважували, що майже напевно північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади у західній Росії.

Перед цим Сполучені Штати заявили, що впродовж останніх тижнів Північна Корея доставила до Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання і боєприпасів. Кремль заявив, що США не мають доказів того, що зброя постачалася.

Вашингтонські аналітики з Beyond Parallel публікували супутникові зображення із збільшенням руху поїздів уздовж кордону Росії з Північною Кореєю. Зростання активності, казали експерти, «ймовірно, вказує на постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії».