Російські військові завдали два авіаудари по селу на Донеччині, є загиблий – влада

Російські військові завдали два авіаудари по селу в Донецькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Одна людина загинула внаслідок авіаудару по Північному Торецької громади. Зранку росіяни здійснили по селищу 2 авіаудари, поцілили в житлову забудову», – розповів очільник місцевої ОВА.

Начальник ОВА зазначив, що на місці працюють поліція і парамедики.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.