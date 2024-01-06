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Повітряні сили ЗСУ звітують про збиття всіх «шахедів», які запустила Росія

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото

У ніч проти 6 січня російські військові застосували проти України два безпілотники типу Shahed-136/11. Вони були знищені протиповітряною обороною, йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

Військові кажуть, що безпілотники були запущені з району російського Приморсько-Ахтарська.

«Обидва збиті у Миколаївській та Хмельницькій областях», – пишуть Повітряні сили.

Раніше, вранці 6 січня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», – зазначили Повітряні сили Збройних сил України.

Об 11:30 Повітряні сили ЗСУ оголосили про відбій повітряної тривоги.

Раніше, о 10-й годині, надійшла інформація вибухи в Харкові. Місцеві жителі у мережі писали, що було чути декілька потужних вибухів. Ймовірно, вони пролунали у передмісті.

Згодом, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські військові вдарили ракетами С-300 між населеними пунктами у Харківському районі. За його словами, інформації про постраждалих поки немає.

Вранці 2 січня війська РФ здійснили чергову масовану атаку України, застосувавши майже сотню ракет. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, тоді сили ППО, серед іншого, збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

Унаслідок масованої атаки РФ загинули щонайменше шестеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще двоє – в Харкові, 130 людей постраждали.

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