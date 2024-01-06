Повітряні сили ЗСУ звітують про збиття всіх «шахедів», які запустила Росія

У ніч проти 6 січня російські військові застосували проти України два безпілотники типу Shahed-136/11. Вони були знищені протиповітряною обороною, йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

Військові кажуть, що безпілотники були запущені з району російського Приморсько-Ахтарська.

«Обидва збиті у Миколаївській та Хмельницькій областях», – пишуть Повітряні сили.

Раніше, вранці 6 січня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», – зазначили Повітряні сили Збройних сил України.

Об 11:30 Повітряні сили ЗСУ оголосили про відбій повітряної тривоги.

Раніше, о 10-й годині, надійшла інформація вибухи в Харкові. Місцеві жителі у мережі писали, що було чути декілька потужних вибухів. Ймовірно, вони пролунали у передмісті.

Згодом, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські військові вдарили ракетами С-300 між населеними пунктами у Харківському районі. За його словами, інформації про постраждалих поки немає.

Вранці 2 січня війська РФ здійснили чергову масовану атаку України, застосувавши майже сотню ракет. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, тоді сили ППО, серед іншого, збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

Унаслідок масованої атаки РФ загинули щонайменше шестеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще двоє – в Харкові, 130 людей постраждали.