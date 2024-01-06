Вранці військові РФ вдарили по Нікополю з артилерії: загинула людина, двоє поранених – влада

Зранку в суботу, 6 січня, російські військові обстріляли Нікополь, зазначив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Росіяни вбили 45-річного чоловіка. Та поранили 16-річну дівчинку і чоловіка 66 років. Це сталося вранці. Ворог вдарив артилерією по Нікополю», – написав він.

У місті пошкоджено 13 приватних будинків та 6 господарських споруд. Зачепило кілька авто, лінії електропередач, газогін, каже місцевий чиновник.

Нікополь – місто в Дніпропетровській області, розташоване через річку Дніпро напроти окупованого міста Енергодар у Запорізькій області. З іншого берега Дніпра Нікополь перебуває у прямій досяжності російської артилерії.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.