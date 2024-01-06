Україна готує нові лінії співпраці з партнерами щодо дронів і РЕБ – Зеленський

Україна готується до важливих подій на міжнародному рівні наступного тижня, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Готуємо нові лінії співпраці з партнерами, зокрема щодо дронів, щодо посилення наших можливостей у застосуванні дронів та в протидії російським дронам, у посиленні РЕБ – засобів радіоелектронної боротьби», – сказав він.

Крім того, за словами Зеленського, триває двостороння робота з партнерами щодо безпекових гарантій, і на нараді сьогодні визначили, який результатів потрібно досягти найближчим часом.

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«Провів наради і з оборонним блоком уряду – це Мінстратегпром, міністр оборони, команди міністерств. Ключове – це забезпечення наших воїнів озброєнням і військовою технікою. Стале постачання, стале виробництво із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів, і техніки – в Україні й разом із партнерами. Працюємо максимально, щоб цього року наші Сили оборони й безпеки могли базуватись у значній частині своїх дій саме на нашому, українському виробництві», – заявив президент.

Він також прокоментував російський обстріл Покровська 6 січня, внаслідок якої загинули, за попередніми даними 11 людей, в тому числі п’ятеро дітей:

«Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І Росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями».

Генеральний штаб Збройних сил зазначає, що російські війська активно застосовують авіацію та FPV-квадрокоптери в зоні бойових дій.