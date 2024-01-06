Генштаб ЗСУ: російські війська «активно застосовують» авіацію та FPV-дрони на фронті

Протягом поточної доби на фронті відбулося 27 бойових зіткнень, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 6 січня.

«Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною», – йдеться в зведенні.

Зокрема, Сили оборони відбили три атаки російських військ на Куп’янському напрямку, ще одну – біля Кліщіївки на Бахмутському.

На Лиманському та Шахтарському напрямках командування не фіксувало наступальних дій російської армії.

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«На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення», – заявляє штаб.

Також сили РФ за підтримки авіації п’ять разів намагалися прорвати оборону українських військ біля Мар’їнки та Новомихайлівки. Ще дві атаки ЗСУ відбили біля Роботиного та південніше Новодарівки.

«Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат», – заявляє Генштаб.

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Командування звітує про 19 ударів авіації по місцях зосередження російських військ і техніки. Також ракетні війська, за зведенням, уразили російські пункт управління, склад боєприпасів та кілька одиниць військової техніки.

За оцінкою розвідки Великої Британії, раніше російська тактична авіація відігравала «ключову роль» на півдні України, зокрема, під час атак на український плацдарм на східному березі Дніпра. Проте збиття російських військових літаків «унеможливило наступальні дії росіян на цьому напрямку».