Країна-виробник – Північна Корея? У Харкові визначають тип ракети, якою росіяни обстріляли Харків

У Харкові фахівці встановлюють тип ракети, яку росіяни використали під час обстрілу міста 2 січня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Різницю між ракетами радянського та російського виробництва, які зазвичай використовує РФ, та виявленими залишками помітили експерти.

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, йдеться про низку відмінностей як зовні, так і всередині ракети.

«Зовні ця ракета дуже схожа на «Іскандер» але вона не є «Іскандером». Це щось інше. Вона відрізняється від «Іскандера» тим, що трохи більша за діаметром, відрізняються сопла, відрізняється рульова тяга, механізми керування ракетою», – зазначає Чубенко.

Крім того, експерти виявили ймовірні сліди затирання маркування на частинах боєприпасу, що також може свідчити про намагання приховати походження ракети.

«Або Росія почала більш грубо, швидше, з використанням не всіх технологій, які в них наявні, аби виробляти більше ракет, робити їх, або ж в цій ситуації виробила для Росії, за допомогою їхніх креслень, інша країна, можливо, Північна Корея, оскільки в них дуже тісно налагоджене співробітництво і ця ракета дуже схожа за своїми соплами, хвостовою частиною на одну з тих ракет, які наявні в Північної Кореї», – додає речник обласної прокуратури.

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Залишки ракети вже оглянули військові фахівці, представники Служби безпеки України та спеціалісти Харківського університету повітряних сил. Тривають військова та вибухо-технічна експертизи.

Вранці 2 січня війська РФ здійснили чергову масовану атаку України, застосувавши майже сотню ракет. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, тоді сили ППО, серед іншого, збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

Унаслідок масованої атаки РФ загинули щонайменше шестеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще двоє – в Харкові, 130 людей постраждали.