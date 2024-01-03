Терехов: Харків – знову під ракетним обстрілом

У Харкові пролунав вибух, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і закликав жителів міста не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.

«Харків – знову під ракетним обстрілом», – написав у телеграмі міський голова Ігор Терехов.

Про влучання чи постраждалих наразі невідомо.

Раніше влада повідомила, що 2 січня внаслідок російських обстрілів у Харкові постраждали 62 людей, із них шестеро – діти, одна жінка загинула. У медзакладах міста після вчорашнього удару перебуває 28 людей, зокрема четверо дітей. Двоє дорослих – у тяжкому стані.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом останніх п’яти днів Росія випустила по території України щонайменше 500 ракет й ударних дронів. Як повідомила пресслужба голови держави, він сказав про це у телефонній розмові з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, наголосивши на важливості посилення протиповітряної оборони України.

Розвідка Великої Британії 3 січня заявила, що Росія змінила вектор ракетних атак, які здійснює по території України.

«З 29 грудня 2023 року Росія наростила інтенсивність своїх далекобійних ударних операцій проти України… Останні удари, ймовірно, в першу чергу цілили по українській оборонній промисловості. Це контрастує з головним напрямком атак минулої зими, які цілили насамперед в енергетичну інфраструктуру», – ідеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що це «щонайменше тимчасова зміна підходу» і може бути частиною підготовки до довготривалої війни.