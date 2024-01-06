Через удар РФ по Покровському району загинули 11 людей, з них 5 дітей – голова області

Через російський обстріл Покровська загинули 11 людей, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він уточнив, що п’ятеро із встановлених загиблих – діти.

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«Росіяни вдарили по району ракетами С-300, вбили 11 людей і поранили ще вісьмох», – написав голова області в телеграмі.

Філашкін додав, що основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.

Раніше голова Донеччини повідомив про удар по Покровську. Одразу було відомо про шістьох поранених, також було зафіксоване влучання в будинок у Рівному Мирноградської громади.