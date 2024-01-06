Прокудін: двоє дітей поранені через російський обстріл Херсонщини

Російські війська обстріляли Херсонську область 6 січня, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він додав, що постраждали двоє дітей: 9-річні близнюка їхали в машині з батьками між Дар’ївкою та Федорівкою, коли російська армія відкрила вогонь.

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«Хлопчиків доставили до лікарні. Їхній стан стабілізували. В одного – травма стопи, в іншого – м’яких тканин передньої черевної стінки. Медики проводять дообстеження», – заявив Прокудін.

Голова області додав, що в Херсонському районі зазнав осколкового поранення грудної клітки 58-річний чоловік, його стан легкий.

Напередодні голова ОВА повідомив про одного загиблого внаслідок російських обстрілів Херсонщини.