Через мінометний обстріл Вовчанська поранено чоловіка - прокуратура

Російські військові здійснили мінометний обстріл Вовчанська на Харківщині, повідомила обласна прокуратура у телеграмі.

«За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ)», – йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, 6 січня близько 10:00 Збройні сили РФ здійснили мінометний обстріл міста Вовчанськ. Мінно-вибухову травму отримав 55-річний чоловік.

Також у місті пошкоджено житлові будівлі та територію підприємства, уточнили в прокуратурі.

Зазначається, що «прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.