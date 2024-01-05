Війська РФ обстріляли аграрне підприємство на Херсонщині, 1 людина загинула – ОВА

Одна людина загинула, ще одна – постраждала через російський удар по аграрному підприємству на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Окупанти завдали ракетного удару по аграрному підприємству в селі Інгулець. Від отриманих поранень загинув 35-річний чоловік… Також травмовано 60-річного жителя. Потерпілому надали медичну допомогу в лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно», – написав Прокудін у телеграмі.

Вдень 5 січня він повідомляв, що російські війська обстріляли аграрне підприємство в Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого троє харсонців були поранені. За словами Прокудіна, внаслідок чотирьох «прицільних ударів» ангари і техніки були знищені.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.