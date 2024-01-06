Російські війська завдали удару по Покровську, під завалами можуть бути люди – ОВА

Російська армія обстріляла місто Покровськ на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 6 січня.

За його даними, шестеро людей зазнали поранень.

«У Покровську триває пошукова операція — з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину. Ймовірно, під руїнами досі перебувають ще дві людини», – заявив він.

Читайте також: Вранці військові РФ вдарили по Нікополю з артилерії: загинула людина, двоє поранених – влада

Також з’ясовуються наслідки влучання в будинок у Рівному Мирноградської громади.

Покровськ також зазнав російського обстрілу напередодні, є постраждалі.

Раніше 6 січня Філашкін повідомив, що російські військові завдали двох авіаударів по селу в Донецькій області, одна людина загинула.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.