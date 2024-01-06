Російські війська завдали удару по Покровську, під завалами можуть бути люди – ОВА

Російська армія обстріляла місто Покровськ на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 6 січня.
За його даними, шестеро людей зазнали поранень.
«У Покровську триває пошукова операція — з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину. Ймовірно, під руїнами досі перебувають ще дві людини», – заявив він.
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Також з’ясовуються наслідки влучання в будинок у Рівному Мирноградської громади.
Покровськ також зазнав російського обстрілу напередодні, є постраждалі.
Раніше 6 січня Філашкін повідомив, що російські військові завдали двох авіаударів по селу в Донецькій області, одна людина загинула.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.
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