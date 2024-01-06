Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Російські війська завдали удару по Покровську, під завалами можуть бути люди – ОВА

Через обстріл зруйновані шість будинків, заявив голова області
Через обстріл зруйновані шість будинків, заявив голова області

Російська армія обстріляла місто Покровськ на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 6 січня.

За його даними, шестеро людей зазнали поранень.

«У Покровську триває пошукова операція — з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину. Ймовірно, під руїнами досі перебувають ще дві людини», – заявив він.

Читайте також: Вранці військові РФ вдарили по Нікополю з артилерії: загинула людина, двоє поранених – влада

Також з’ясовуються наслідки влучання в будинок у Рівному Мирноградської громади.

Покровськ також зазнав російського обстрілу напередодні, є постраждалі.

Раніше 6 січня Філашкін повідомив, що російські військові завдали двох авіаударів по селу в Донецькій області, одна людина загинула.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG