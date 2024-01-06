Російські дрони атакували Дніпро, є влучання в будинок – голова області

Російські дрони атакували Дніпропетровську область увечері 6 січня, повідомила місцева влада та командування Повітряних сил.

Зокрема, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, було влучання в будинок, в якому мешкали 22 родини, але без жертв.

«На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники врятували звідти шістьох людей, двоє з яких діти, загалом двоє людей звернулися до швидкої допомоги», – розповів він.

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Командування Повітряних сил повідомило, що дрони-камікадзе наразі перебувають у Дніпропетровській області, рухаються в напрямку Кіровоградської.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.