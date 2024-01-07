Повітряні сили ЗСУ: вночі знищено 21 «шахед» із 28

У ніч проти 7 січня 2024 року російські військові атакували територію України 28-ма «шахедами», а також керованими ракетами С-300, основні напрямки удару – південь та схід, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Військові уточнили, що ударні дрони сили РФ запускали з району Приморсько-Ахтарськ, а керовані ракети С-300 – з окупованої частини Донеччини.

«21 ворожий БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України» - йдеться у повідомленні.

У Протиповітряних силах ЗСУ уточнили, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей, кажуть у ЗСУ.

Як повідомлялось, у низці регіонів України оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння, а також ударних безпілотників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.