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ОВА повідомила про 25 обстрілів Сумщини, одна людина травмована

Наслідки обстрілів Сумської області силами РФ, ілюстративне фото
Наслідки обстрілів Сумської області силами РФ, ілюстративне фото

Російські війська протягом дня здійснили 25 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, травмована одна цивільна людина, повідомила обласна військова адміністрація.

«Зафіксовано 184 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська, Свеська громади», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів, в тому числі прикордонні з РФ.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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