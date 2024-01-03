ОВА повідомила про 25 обстрілів Сумщини, одна людина травмована

Російські війська протягом дня здійснили 25 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, травмована одна цивільна людина, повідомила обласна військова адміністрація.

«Зафіксовано 184 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська, Свеська громади», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів, в тому числі прикордонні з РФ.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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