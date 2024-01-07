«Херсон під щільним вогнем»: зросла кількість загиблих і поранених

Протягом дня 7 січня Херсон перебуває під вогнем російських військових, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Під час чергового обстрілу Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя росіяни поцілили в житловий будинок. Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду одна жінка загинула та одна отримала поранення», – написав Мрочко.

Наразі відомо про двох загиблих й кількох поранених.

Як відзначив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, «сьогодні (7 січня – ред.) терористи протягом дня обстрілюють Херсон, в місті постійно лунають вибухи».

Раніше стало відомо, що в неділю зранку, 7 січня, в Херсоні внаслідок обстрілу центральної частини міста постраждав 62-річний чоловік, згодом він помер у лікарні.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.