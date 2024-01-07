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ОВА: внаслідок обстрілу російськими військовими Херсона загинув чоловік

Наслідки обстрілів силами РФ дитсадка в Херсоні, 4 грудня 2023 року, ілюстративне фото
Наслідки обстрілів силами РФ дитсадка в Херсоні, 4 грудня 2023 року, ілюстративне фото

У неділю зранку в Херсоні внаслідок обстрілу центральної частини міста постраждав 62-річний чоловік, згодом він помер у лікарні, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Внаслідок обстрілу центральної частини міста постраждав 62-річний чоловік», – зазначають у пресслужбі місцевої адміністрації.

Згодом в ОВА повідомили, що постраждалий помер.

«Серце пораненого херсонця зупинилося у лікарні. Медики намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися смертельними», – йдеться у дописі.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.

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