Сили РФ вдарили безпілотником по базі відпочинку на Миколаївщині – Кім

Увечері 6 січня сили РФ атакували Миколаївщину дронами-камікадзе, зазначив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, російський «шахед» влучив у рекреаційну зону. Внаслідок цього сталася пожежа на одній із законсервованих баз відпочинку.

«Загоряння оперативно ліквідували. Внаслідок атаки ніхто не постраждав», – уточнив місцевий чиновник.

Крім того, Сили оборони півдня України у телеграмі інформують, що у ніч проти 6 січня у зоні їх відповідальності збили 11 дронів-камікадзе. Атаки та бойова робота тривала близько 6 годин.

«У Миколаївській області вночі збили 5 дронів-камікадзе, в Одеській та Дніпропетровській області – по 2, а в Кіровоградській та Вінницькій – по 1», – уточнили військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.