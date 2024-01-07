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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: злетів МіГ-31К

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил.

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К із аеродрому Моздок (Північна Осетія)», – зазначили українські військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.

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