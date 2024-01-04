Війська РФ обстрілюють Херсон, у місті лунають вибухи – МВА

Російські війська вкотре обстрілюють Херсон, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«У Херсоні лунають вибухи! Центральний район міста під обстрілом з боку російських окупаційних військ. Перейдіть до більш безпечних місць, не перебувайте на відкритому просторі», – написав він у телеграмі.

Про руйнування чи можливих постраждалих Мрочко не повідомив.

Раніше сьогодні голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що російська армія вдарила по Станіславу на Херсонщині, внаслідок чого загинув 61-річний місцевий житель, ще двоє людей постраждали.

«Жінка, 48 років, потрапила під обстріл в автівці. У неї діагностували контузію. Потерпілій надається медична допомога. Постраждав й чоловік 1969 року народження. Він відмовився від госпіталізації», – заявив голова ОВА. За його словами, через обстріл у місті пошкоджені приватні будинки й автомобілі, також у населеному пункті зникло світло.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.