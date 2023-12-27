«Коли більшість людей відзначають свята, в Україні тривають атаки Росії» – посол США про обстріл Херсона

Посол США в Україні Бріджит Брінк обстріл залізничного вокзалу в Херсоні назвала нагадування про те, що в той час, «коли більшість людей відзначають свята, в Україні тривають атаки Росії».

«Минулої ночі росіяни жорстоко обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, звідки понад 100 цивільних намагалися евакуюватися після багатогодинних обстрілів. Це ще одне нагадування про те, що в той час, коли більшість людей перебувають вдома, відзначаючи свята в колі сім’ї, в Україні тривають варварські атаки з боку Росії», – написала вона в соцмережі Х.

Російські війська ввечері 26 грудня завдали удару по вокзалу в Херсоні. У МВС повідомили, що близько 140 цивільних чекали на евакуаційний поїзд на вокзалі, поліцейські почали евакуацію людей. Внаслідок атаки загинув поліцейський.

«Укрзалізниця» повідомила, що вокзал Херсона після російського обстрілу повертається до роботи, 27 грудня рейси прибувають за графіком.

За даними місцевої влади, минулої доби російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; обʼєкти інфраструктури, підприємства, торгівельний центр, залізничний вокзал у Херсоні і заклад освіти у Херсонському районі. У Херсонській ОВА повідомили, що за минулу добу на Херсонщині загинули три людини, 16 – поранені.