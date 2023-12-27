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«Укрзалізниця»: після обстрілу вокзал у Херсоні відновлюється, рейси прибувають за графіком

Херсонський вокзал після російського обстрілу, 27 грудня 2023 року
Херсонський вокзал після російського обстрілу, 27 грудня 2023 року

Вокзал Херсона після російського обстрілу напередодні повертається до роботи, 27 грудня рейси прибувають за графіком, повідомила у телеграмі «Укрзалізниця».

«Вокзал уже відновлюється від учорашнього обстрілу. Дякуємо військовій адміністрації та волонтерам за оперативну роботу! Рейси сьогодні прибувають за графіком», – йдеться в повідомленні.

Російські війська ввечері 26 грудня завдали удару по вокзалу в Херсоні. У МВС повідомили, що близько 140 цивільних чекали на евакуаційний поїзд на вокзалі, поліцейські почали евакуацію людей. Внаслідок атаки загинув поліцейський.

За даними місцевої влади, минулої доби російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; обʼєкти інфраструктури, підприємства, торгівельний центр, залізничний вокзал у Херсоні і заклад освіти у Херсонському районі. У Херсонській ОВА повідомили, що за минулу добу на Херсонщині загинули три людини, 16 – поранені.

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