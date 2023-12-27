«Укрзалізниця»: після обстрілу вокзал у Херсоні відновлюється, рейси прибувають за графіком

Вокзал Херсона після російського обстрілу напередодні повертається до роботи, 27 грудня рейси прибувають за графіком, повідомила у телеграмі «Укрзалізниця».

«Вокзал уже відновлюється від учорашнього обстрілу. Дякуємо військовій адміністрації та волонтерам за оперативну роботу! Рейси сьогодні прибувають за графіком», – йдеться в повідомленні.

Російські війська ввечері 26 грудня завдали удару по вокзалу в Херсоні. У МВС повідомили, що близько 140 цивільних чекали на евакуаційний поїзд на вокзалі, поліцейські почали евакуацію людей. Внаслідок атаки загинув поліцейський.

За даними місцевої влади, минулої доби російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; обʼєкти інфраструктури, підприємства, торгівельний центр, залізничний вокзал у Херсоні і заклад освіти у Херсонському районі. У Херсонській ОВА повідомили, що за минулу добу на Херсонщині загинули три людини, 16 – поранені.