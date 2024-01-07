Ігнат розповів, скільки «Кинджалів» Росія вже запустила по Україні та скільки їх збили

Від початку повномасштабної війни Росія випустила по території України 63 аеробалістичні ракети «Кинджал», розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Зараз маємо 63, запущені «Кинджали» з початку повномасштабного вторгнення. Це інформація офіційна. 25 – знищено, починаючи з 4 травня (2023 року – ред.). Саме тоді ми з весни минулого року отримали Patriot і отримали можливість знищувати аеробалістичні ракети», – заявив речник.

Також Ігнат прокоментував відео, яке було знято під час масованої ракетної атаки на Київ. На кадрах одна із ракет ворога впала у Дніпро. Він зазначив, що «поки не підтверджено, що це був «Кинджал».

«То могло упасти будь-що. Тому можна буде сказати, що це за тип, коли його побачиш», – додав він.

МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети «Кинджал». Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху. До весни 2023 року українські військові не мали технічної можливості збивали «Кинджали». Проте у травні сили ППО вперше збили російський «Кинджал» за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

Раніше, 5 січня, у Києві сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети «Кинджал». Піротехніки працювали у Шевченківському районі Києва.

Вранці 2 січня війська РФ здійснили чергову масовану атаку України, застосувавши майже сотню ракет. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, тоді сили ППО, серед іншого, збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

Унаслідок масованої атаки РФ загинули щонайменше шестеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще двоє – в Харкові, 130 людей постраждали.